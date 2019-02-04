Возле метро Васильковская в Киеве иномарка насмерть сбила пенсионера
Сегодня, 4 февраля, около 18:40 в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает группа Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Так, вблизи станции метро Васильковская одна из легковушек-иномарок (Mazda или Volkswagen) сбила пожилого мужчину, который решил перебежать дорогу в неустановленном месте из ожвавленим движением. Мужчине оказывали первую медицинскую помощь, однако он скончался до приезда врачей скорой. Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии.
Фото: facebook.com
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