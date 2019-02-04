На столичном железнодорожном вокзале полиция зафиксировала сразу несколько случаев, когда детей использовали в качестве попрошаек. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева 4 февраля.

Отмечается, что представители ювенальной превенции Соломенского и Главного управлений полиции отработали территорию железнодорожного вокзала. Во время рейда правоохранители обнаружили лиц, которые занимаются попрошайничеством, и задокументировали факт использования для этих целей детей.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщил начальник сектора ювенальной превенции Соломенского управления полиции Виталий Бойко, в ходе проведения мероприятий выявлено трех малолетних, которые попрошайничали вместе с матерью. "На женщину составили протокол по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в суд для принятия решения", - сообщил он.

Полицейские также обнаружили детей, которые находились на вокзале без сопровождения взрослых. После установления анкетных данных и местонахождения полицейские провели с родителями профилактические беседы.

Кроме того, работники сектора ювенальной превенции на двух несовершеннолетних составили протоколы по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) и одного - по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" сообщала, что в соцсетях рассказали о попрошайке, зарабатывающем 60 тысяч в месяц на жетонах киевского метро.

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