Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказывается от приглашения для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Венесуэле, которые 7 февраля пройдут в столице Уругвая Монтевидео, так как Организация объединенных наций не занимает чью-либо сторону. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Гутерриша журналистам в Нью-Йорке.

"Руководство ООН приняло решение не участвовать в подобных групповых встречах для того, чтобы сохранить доверие к нашим добрым намерениям, и чтобы помогать по запросу таких групп находить политические решения", - сказал он.

Накануне Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление Фредерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина не стала признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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