Участники акции "Кто замовив Катю Гадзюк" после митинга на Банковой пришли под офис "Батькивщины" на Туровской 13 и развернули там плакаты с фамилией Владислава Мангера. Напомним, активисты подозревают его, а также еще двух представителей БПП в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Среди митингующих замечены юрист Маси Найем, нардеп Игорь Луценко, адвокат по делу Гандзюк Евгения Закревская.

Они требовали отставки Мангера с должности главы Херсонской ОГА и его исключения из партии БЮТ.

После получаса после начала митинга участникам акции "Кто заказал Катю Гандзюк" объявили, что Мангер исключен из партии БЮТ. Это сделал представитель Батькивщины, который знал Гандзюк - Иван Крулько.

Фото: Страна.ua

Среди выступающих, как и под Администрацией президента был Маси Найем. На Туровской он опять повторил, что вопрос о поисках убийц - это не вопрос политический. "Это произошло не при Януковича, а при БПП. У них критика воспринимается, как что-то политическое, у них это сразу рука Кремля. И если мы здесь в Киеве можем выйти на такие протесты, то в регионах это невозможно", - заявил Найем.

Фото: Страна.ua

Первоначально сообщалось, что пока сообщения об исключении Манагера не появится на сайте, митинг будет продолжиться. Но активисты начали постепенно расходится.

Напоследок Стерненко заявил, что если во время предвыборной организации кому-то будет известно, на какие агитационные участки приезжает Тимошенко и Порошенко, то просят об этом им сообщать, так как они и дальше будут требовать ответы от лидеров двух партий, в рядах которых оказались причастные к убийству Гандзюк.

Как сообщала "Страна", ранее активисты заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер хочет сбежать из-за дела по убийству Гандзюк.