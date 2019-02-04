Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер сообщил, что в случае, если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела погибшей активисты Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Громадське.

Мангер сказал, что готов уйти с должности, ежели социальное давление по делу Гандзюк будет продолжаться. "На сегодня председатель облсовета избирается количеством депутатов, присутствующих в областном совете, да? Если у депутатов будет такое желание (отстранить от должности, ред.), то есть процедура ... и я всегда покоряюсь закону ", - сказал он.

Мангер добавил, что приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства Екатерины Гандзюк, чтобы "прекратить все спекуляции". Также он прокомментировал свои связи с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

"Господин Левин является помощником депутата господина Ставицкого, это депутат облсовета. Я с ним общался ровно настолько как с помощником депутата, на этом точка. Госпожу Екатерину я лично не знал, мы с ней никогда не общались, вообще нигде не пересекались с ней ... ", - подчеркнул Мангер.

Напомним, 31 января глава Херсонского облсовета Мангер остановил членство в "Батькивщине" на время расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. "Батькивщина" удовлетворил заявление Мангера о приостановлении членства. В то же время отец Гандзюк уверен, что организатор убийства его дочери уголовник, связанный с властями в Херсонской области.

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