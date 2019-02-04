Украинская хоккейная лига и ТМ "Parimatch" продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.

Лучшим вратарём января впервые в сезоне стал представитель "Донбасса" Богдан Дьяченко. В 8 матчах голкипер пропустил 11 шайб, заработав коэффициент надёжности 1.35 и отбив 95,2% бросков. Отметим, что в 3 матчах из 8 Дьяченко ушёл со льда без пропущенных шайб.

Лучшим защитником месяца стал другой игрок "Донбасса" Дмитрий Игнатенко. В 7 матчах защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности +11. Также в трёх матчах против прямых конкурентов за первое место в турнирной таблице Игнатенко набрал показатель полезности +6.

Лучшим форвардом января стал игрок "Кременчука" Николай Киселёв. В 7 матчах нападающий забросил 8 шайб и отдал 8 результативных передач, набирая в среднем по 2,3 очка за игру. В матче против "Донбасса" (4:9) форвард забросил все 4 шайбы своей команды, однако для победы этого оказалось недостаточно.

Автором наиболее красивой заброшенной шайбы в январе стал нападающий МХК "Динамо" Владимир Чердак. Капитан харьковчан получил шайбу в своей зоне, прошёл вдоль борта, на замахе убрал защитника, и отправил игровой снаряд в нижний угол ворот между стойкой и щитком голкипера.

Видео: youtube.com

Напомним, что в состав экспертной комиссии входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра.

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Мы писали, что опубликованы видео самых ярких моментов и заброшенных шайб 33-го тура УХЛ.