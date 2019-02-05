Двадцать продюсеров региональных филиалов ПАО "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) подписали открытое письмо относительно решения Наблюдательного совета досрочно прекратить контракт с председателем правления Зурабом Аласанией, сообщает сайт Общественного ТВ.

"Решение, принятое Наблюдательным советом непублично и в закрытом режиме, считаем грубым нарушением основ деятельности Общественного вещателя и прямой угрозой свободе слова и независимости Общественного вещателя", - говорится в письме. Продюсеры высказались за отмену решения Наблюдательного совета, а также за публичность рассмотрения подобных вопросов в будущем.

Приводим полный текст открытого письма:

"Открытое письмо продюсеров региональных филиалов ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"

Продюсеры филиалов "Национальной общественной телерадиокомпании" требуют объяснений от членов Наблюдательного совета ПАО "НСТУ" по решению Наблюдательного совета от 31 января 2019 года о досрочном прекращении контракта с главой правления Общественной Зурабом Аласанией.

Больше года филиалы Общественной работают в режиме гарантированной Законом "О национальной общественную телерадиокомпанию" независимости от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, предприятий, учреждений, организаций, физических лиц. Мы работаем для наших зрителей, читателей и слушателей за их деньги — деньги налогоплательщиков и не отстаиваем никакие политические или бизнесовые интересы.

Филиала Общественного вещания работают в условиях свободы слова, в соответствии с Редакционным уставом и информационных стандартов ПАО "НОТУ". За время работы наших команд ни одному из нас и нашим сотрудникам не приходилось испытывать цензурных притеснений или вмешательства в контент со стороны правления под руководством Зураба Аласании.

Филиалы прозрачны и открыты в своей деятельности.

Решение, принятое Наблюдательного советом непублично и в закрытом режиме, считаем грубым нарушением основ деятельности Общественного вещателя и прямой угрозой свободе слова и независимости Общественного вещателя.

Считаем, что решение должно быть отменено, а в будущем - заседание по рассмотрению таких вопросов должны быть публичными.

Кроме того, считаем необходимым провести встречу членов Наблюдательного совета с продюсерами филиалов, которую предлагаем организовать 4-5 февраля 2019 года. Вопросы к обсуждению на встрече - причины расторжения контракта с Председателем правления ПАО НОТУ".

Ранее "Страна" сообщала, что это провокация и нападение на свободу прессы. Аваков прокомментировал увольнение Аласании.

Также мы писали о том, что Набсовет "Общественного ТВ" опубликовал текст постановления об увольнении Аласании.