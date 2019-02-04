

Петиция о законодательном урегулировании каннабиса для науки и медицины на сайте Верховной Рады на вечер 4 февраля набрала 13 3630 подписей из необходимых 25 000, и это произошло меньше чем за неделю - за 6 дней после создания петиции.

Фото: itd.rada.gov.ua

Петиция получила название "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан" и создана 30 января.

Дата завершения сбора подписей - 30 апреля 2019 года. То есть на то, чтобы собрать необходимое количество голосов за рассмотрение петиции Верховной Радой, есть еще 84 дня. На данный момент большая часть подписей уже собрана и осталось 11 690 голосов.

Автором инициативы указан Геннадий Шабас, являющийся руководителем Общественной организации "Украинская ассоциация медицинского каннабиса".

"Сегодня в Украине более двух миллионов граждан лишены доступа к эффективному лечению. Все они страдают ежедневно от невозможности использования эффективных лекарственных средств. Эти пытки нужно остановить и для этого есть реальная возможность - дать нашим согражданам доступ к эффективному лечению препаратами, которыми пользуются миллионы больных в цивилизованных странах. Ключевыми составляющими таких препаратов является фитоканабиноиды - активные компоненты, содержащиеся в конопле", - гласит текст петиции.

Также автор перечислил страны, в которых употребление каннабиса в медицинских целях разрешено, среди которых Канада, США, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Хорватия, Финляндия, Франция и многие другие.

Подписавшиеся требуют обеспечить соблюдение прав человека на доступ и использование эффективных лекарственных средств, в том числе изготовленных на основе конопли и урегулировать вопрос легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов, содержащих каннабиноиды.

Отметим, что дата завершения сбора подписей - 30 апреля 2019 года. То есть на то, чтобы собрать необходимое количество голосов за рассмотрение петиции Верховной Радой, есть еще 84 дня. На данный момент большая часть подписей уже собрана и осталось 11 690 голосов.

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