Минобороны и его дочерние предприятия смогут напрямую закупать продукцию, работы и услуги военного назначения по импорту. Такое решение было принято для ускорения процесса закупок, а также позволит сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Соответствующий Закон № 2672-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" вступил в силу 3 февраля 2019. Об этом передает ЮрЛига.

Статья 8 Закона "О государственном оборонном заказе" была изложена в новой редакции. Закупка продукции, работ, услуг оборонного назначения по импорту для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований может осуществляться у иностранных юрлиц путем:

1) заключения госзаказчиком (или уполномоченным им субъектом хозяйствования, относящимся к сфере управления государственного заказчика) государственного контракта с иностранным юридическим лицом - производителем или поставщиком продукции, работ и услуг оборонного назначения, при условии предоставления такому государственному заказчику полномочий на право импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие гостайну;

2) заключения госзаказчиком государственного контракта с отечественным субъектом хозяйствования, которому даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие гостайну.

Если закупается продукция оборонного назначения у иностранного юрлица - производителя или поставщика такой продукции, работ и услуг на сумму, превышающую 5 млн евро, обязательным условием такой закупки является получение Украиной в лице офсетного бенефициара соответствующих компенсаций.

Украина получит компенсацию через заключение и исполнение компенсационного (офсетного) договора, который является внешнеэкономическим договором (контрактом), заключаемым в письменной форме между офсетным бенефициаром и иностранным юрлицом.

Офсетным бенефициаром, который получает компенсации, может быть государственный заказчик или другой субъект отношений государственной формы собственности, отбор которого осуществляется офсетной комиссией по предоставлению государственного заказчика.

Порядок заключения компенсационных (офсетных) договоров и виды компенсаций определяет Кабмин.

Законом определено, что офсетные договоры могут не заключаться в условиях особого периода, введения чрезвычайного положения, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Решение об их незаключении принимает Кабмин по предоставлению госзаказчика.

Таким образом, от процесса закупки продукции оборонного назначения были устранены так называемые спецэкспортеры. Минобороны и его дочерние предприятия смогут быть субъектами международных контрактов.

Напомним, соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" на базе законопроекта № 9122 был принят с технико-юридическими правками во втором чтении и в целом 17 января 2019 года.

Как сообщала "Страна", Минобороны разрешили напрямую закупать импортную военную продукцию. Таким образом, от процесса закупки продукции оборонного назначения были устранены так называемые спецэкспортеры (Укрспецэкспорт ?).

Напомним, что Минобороны планирует закупить до 20 новых наименований нового оружия.