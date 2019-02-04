Глобальное потепление к концу XXI века приведет к изменению цвета Мирового океана, что связано с изменением количества фитопланктона в водах, передает ВВС.

Как отмечают ученые Массачусетского технологического института, такие водоросли поглощают и отражают свет, а из-за потепления океанов их количество будет сокращаться.

К 2100 году изменение цвета вод Мирового океана составит около 50%. Поскольку хлорофилл в фитопланктоне придает океану зеленоватый оттенок, вода к концу века станет более голубой.

По словам ученых, это станет одним из первых видимых проявлений того, что деятельность человека привела к изменению экологии океана.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли место, где горячие радиоактивные камни растопили льды Антарктиды.

Также читайте о том, что на берег залива в Японии выбросился посланник Бога моря - самая длинная в мире рыба.