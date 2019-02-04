Папа Римский Франциск во время выступления в ОАЭ, посвященного диалогу религий, процитировал знаменитое произведение Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Самого писателя он назвал современным. Об этом передает ГазетаРу.

Сообщается, что понтифик привел высказывание старца Зосимы из второй книги романа о том, что лгущий самому себе и слушающий свою ложь не различает уже никакой правды. Цитата была дана в контексте высказывания Франциска о диалоге культур.

"Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям и себе самому", - "Братья Карамазовы", Книга II, глава II.

По словам понтифика, выступление которого транслировалось на сайте Святого престола, он прибыл в Абу-Даби как "верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями".

"Во имя Бога-Творца должна осуждаться без колебаний любая форма насилия, потому что это серьезное осквернение Божьего имени, чтобы использовать его для оправдания ненависти и насилия против брата. Не существует насилия, которое может быть оправдано религией", - заявил папа Франциск.

"Страна" разбиралась, почему чиновники переписывают списки литературы и что думают о современной школе учителя и родители.

Отметим, что Ющенко считает Достоевского деятелем украинской культуры.