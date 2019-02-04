В НБУ уточнили требования к банкам по раскрытию информации банковской тайны. Определено, что должно содержать требование соответствующего государственного органа об этом.

Соответствующие требования закреплены в постановлении Правления НБУ от 1 февраля 2019 года № 27 "О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны". Его цитирует ЮрЛига.

В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать в отношении:

- физических лиц - резидентов - фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

- физических лиц - нерезидентов - фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;

- юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона "О Едином демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус". Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.

Как сообщала "Страна", Минфин получил доступ к банковской тайне и персональным данным украинцев. При этом Министерство финансов может получать и обрабатывать персональные данные украинцев без их согласия.

Напомним, что сотрудника "Приватбанка" поймали на продаже личных данных клиентов.