Под стенами Администрации президента в украинской столице началась акция "Хто замовив Катю Гандзюк?". На Банковой собралось несколько десятков участников акции с требованием уволить представителей БПП и Батькивщины, которые имеют причастность к убийству Катерины Гандзюк - Андрей Гордеев, Евгений Рищука и Владислав Мангера, сообщает корреспондент "Страны".

На месте присутствует полиция диалога. Мероприятие началось с минуты молчания, были зажжены свечи.

Фото: Страна.ua

Среди присутствующих можно было заметить Сергей Мазур, координатор С14 и Евгения Карася из тойже силы.

Фото: Страна.ua

Сергей Стерненко заявил, что он хочет, чтобы в нашей стране не убивали людей и это не оставалось безнаказанным. Он также сказал,что требует от Порошенко освободить от должностей подозреваемых, и если этого не произойдет, то он не видит разницы между Порошенко и убийцами Екатерины Гандзюк.

Он также отметил, что вторая часть акции будет проходить под офисом Батькивщины, так как подозреваемые в убийстве Гандзюк это представители и этой партии.

Фото: Страна.ua

Юрист Маси Найем сообщил - это не акция пиара, это базовая потребность общества ощущать себя в безопасности.

"Господин президент говорил, что мы будем жить по-новому, так жить по-новому я не хочу. Мы только и слышим от генпрокурора, что вот-воТ скажут, кто заказал убийство Гандзюк, ведь следствие на 90% завершено. Нам не надо имени, мы хотим, чтобы эти люди понесли наказание", - сказал он.

После этого собравшиеся зажгли файеры.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", Порошенко в ЦИК встретил огромный плакат про Катю Гандзюк. Он зашёл через чёрный ход.

Ранее Глава Херсонской области прокомментировал обвинения в гибели Гандзюк.