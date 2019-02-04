Известный российский актер Федор Добронравов госпитализирован в Рязани в предынсультном состоянии. Об этом сообщает Экспресс-газета.

57-летний артист готовился сыграть в постановке "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?", однако за несколько часов до выступления почувствовал недомогание. После того как он измерил давление, его коллеги решили вызвать скорую помощь. Из-за болезни Добронравов не смог выступить на сцене рязанского театра, поэтому ему вынуждены были искать замену. Он также не появился перед зрителями во время спектакля в Туле.

Федор Добронравов - российский актер театра и кино. Он снимался в сериалах "Сваты", "Ликвидация", "Папины дочки" и "Кадетство".

Фото: tell-to.ru

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно состояние Федора Добронравова из "Сватов", который попал в больницу. В марте 2018 года артист перенес операцию и инсульт. В ходе гастролей в Сергиевом Посаде его коллега Татьяна Васильева и ее сын Филипп обратили внимание на то, что Добронравов не может улыбнуться, и вызвали врачей.

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