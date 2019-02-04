Дарницкий районный суд Киева сегодня, 4 февраля, в деле против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках в шестой раз не смог начать слушать обвинительный акт, в этот раз из-за технических неполадок. Об этом в зале суда заявила судья Елена Просалова, передает РБК-Украина.

Так, программа, с помощью которой устанавливают видеосвязь колонии с судом не работала. Перед заседанием технические сотрудники суда долго не могли установить видеосвязь с колонией, с которой должен присутствовать обвиняемый Крысин. Из трех адвокатов обвиняемого в заседании присутствовал только Игорь Василенко - тот, от которого Крысин намеревался отказаться. По поводу ходатайства об отказе от услуг адвоката Василенко, Крысин ничего не сказал.

"Сейчас заседания вообще невозможно провести из-за технических неполадок с системой видеосвязи. Сегодня заседание не состоялось. Следующая дата - 12 февраля на 12 часов", - сказала Просалова.

Следует отметить, что судья Просалова уже несколько раз обещала отреагировать на подобное поведение стороны защиты, однако еще ни разу не делала этого. Прокурор Юлия Малашич утверждает, что Крысину по его просьбе были предоставлены материалы дела.

"Он получил все 13 томов с дисками прямо в колонии", - сказала она. В прошлый раз на заседании не были все трое адвокатов.

Таким образом, в данном деле никак не могут перейти к зачитыванию обвинительного акта.

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал дело Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Євромайдану и пытках активистов. Он также отметил, что по делам Майдана в суде находятся несколько десятков дел.

Как сообщала "Страна", ранее Крысина, которому дали 5 лет за убийство Веремия, этапировали на Донбасс.

Мы писали, что Крысин назвал условия при которых он готов пойти на сделку с правосудием уже после приговора.