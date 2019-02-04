В 2018 году злоумышленники украли у "Укртелекома" почти 3 тыс. км медного кабеля. За совершенные преступления и задержаны 1 700 человек. Количество "кабельных" преступлений в Киеве выросло на 70%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение прошлого (2018 - Прим.Ред.) года воры украли почти 3 тыс. км кабеля "Укртелекома", то есть в среднем ежедневно воровали по 7,6 км или 5,3 м медного кабеля ежеминутно", - говорится в сообщении.

В целом по стране в 2018 году за противоправное посягательство на телекоммуникационное оборудование компании было возбуждено более 20 тыс. производств. За совершенные преступления и задержаны 1,700 тыс. чел.

Как отмечают в "Укртелекоме", подавляющему большинству злоумышленников было предъявлено подозрение в совершении обычной кражи (ст. 185 УПК Украины), что несколько смягчает строгость наказания.

"Возможно, это и стало причиной того, что многие из задержанных достаточно быстро отбывали наказание (или несли только админответственность) и прибегали к совершению повторных преступлений. Достоверно известно, что более 30% всего восстановленного "Укртелекомом" кабеля снова похищается", - подчеркивает оператор.

Статистика оператора свидетельствует, что в 2018 году воры были наиболее активными в Киеве: количество краж медного кабеля за год выросло на 70%, при этом за девять месяцев рост составил почти 90%.

Как сообщалось, в августе 2018 года "Укртелеком" начал пилотный проект по внедрению конвергентных услуг, объединяющих сети фиксированной и мобильной связи, для восстановления услуг телефонии после хищения кабеля.

За 2017 год на сети "Укртелекома" было зафиксировано 20,885 тыс. случаев краж и повреждения кабеля (и другого имущества кабельных линий связи). "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.

Как сообщала "Страна", злодеи пытались украсть 400 кг кабеля, но их нашли по записям видеокамеры. Экипаж полиции задержал указанных лиц "на горячем".

Отметим, что в Украине ввели новые тарифы за транзит трафика на перенесенные номера для мобильных операторов.

Напомним, что 19 января компания "Укртелеком" сообщила о массовых сбоях к доступу к интернету. В пресс-службе сообщили, что проблема возникла из-за аномального трафика на наших серверах.