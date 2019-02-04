Футболист сборной Украины, экс-"горняк" Александр Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов. Он числится в списке защитников команды и не ушел из клуба.

В 1/8 финала ЛЧ "Ман Сити" встретится с "Шальке". В этом сезоне Зинченко провел 3 матча в Лиге чемпионов. На его счету голевой пас.

Всего в текущем сезоне 22-летний украинец сыграл в 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Фото: twitter.com/ManCity

Как сообщала "Страна", Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком в матче "Манчестер Сити". Главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал голевую передачу Александра Зинченко.

Напомним, что Евгений Селезнев подпишет контракт на 2,5 года с испанской "Малагой".