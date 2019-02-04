В Министерстве молодежи и спорта Украины опровергли заявление о неучастии украинцев во Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Его ранее приписывали замминистру Игорю Гоцулу.

"Первый заместитель министра Игорь Гоцул не давал (никакого - прим. ред.) комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе – российскому агентству ТАСС", - об этом говорится на Фейсбук-странице ведомства.

В министерстве сообщили, что решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции министерства образования и науки, а точнее – в пределах компетенции комитета по физическому воспитанию и спорту министерства и образования Украины.

Позиция минспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное.

Также в ведомстве заявили, что министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.

"Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены", – сказано в официальном сообщении минспорта.

Фото: facebook.com/minsportua

Как сообщала "Страна", Министерство молодежи и спорта отменило свой же запрет на участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Чиновники при этом отказались от финансирования посещения таких соревнований.

Отметим, что в Министерстве молодежи и спорта выступили против идеи приватизации спортивных объектов национального значения.