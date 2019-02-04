Украина не стала признавать спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но считает его главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко агентству Интерфакс-Украина в понедельник.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - сказала Зеленко.

По ее словам, Украина призывает власти Венесуэлы делать все возможное для предотвращения решения кризиса силовым методом. Кроме того, Киев выступает за противодействие экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа.

Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе не пришли к общему мнению о признании Гуайдо президентом. Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Германия, Польша, Франция и ряд других европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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