Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным фото на своей странице в Instagram. На снимке звезда находится в роскошной ванной комнате, на заднем плане видна ванна и биде.

Каменских стоит напротив зеркала со спущенными штанами, демонстрируя обнаженные ягодицы в бикини. Под глазами у певицы заметны патчи.

Таким образом Каменских анонсировал скорый выход клипа на песню Попа как у Ким.

Далеко не все поклонники звезды оценили откровенный снимок. Юзеры отметили, что в последнее время Каменских публикует только фото своих ягодиц. Другие отметили, что именно по этой части теле скоро будут узнавать украинских звезд.

Были и более критические комментарии. Один из пользователей спросил у певицы "все ли у нее в порядке с головой", и "кайфует ли она от того, что все смотрят на ее обнаженные ягодицы после туалета".

Как сообщала "Страна", ранее украинская певица Настя Каменских опять показала #попукакуким на отдыхе у бассейна.

А вот следующее фото Насти поклонники раскритиковали.