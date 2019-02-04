Источник в Белом доме на условиях анонимности рассказал, что фирменный загар президента США Дональда Трампа является результатом "хороших генов". Об этом передает американская газета The New York Times со ссылкой на "анонимный источник в Белом доме".

Издание также приводит слова одноклассника Трампа, который утверждает, что нынешний американский лидер еще со школы является "фанатом ультрафиолетового излучения". При этом три источника в Белом доме рассказали газете, что не обнаружили там ничего, что напоминало бы солярий.

Источник также заявил, что перед телеэфирами Трамп наносит на лицо пудру - прозрачную, а не бронзового оттенка.

Как сообщала "Страна" президент США Дональд Трамп вообще не употребляет алкоголь. Глава Белого дома также сообщил говорил, что хорошо знаком с проблемой наркозависимости, так как был свидетелем борьбы с этим недугом своего брата.

Также Трамп придумал, как сидя на диете продолжать есть бургеры.