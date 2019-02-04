Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9355-5 о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. Соответствующие данные содержатся на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон приняли еще в конце 2018 года, однако из-за зарегистрированного депутатами предложения отменить результаты голосования за закон, ни спикер, ни президент его не могли подписать. Таким образом, Украина жила без моратория на продажу сельскохозяйственной земли целый месяц.

Отметим, что из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине (действие моратория на продажу) единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение является ее сдача в аренду. Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8-10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев является заниженной, а рынок - неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один игрок, который и диктует цену.

Напомним, 18 декабря законопроект №9355-5 о продлении моратория до 2020 года поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Всего было рассмотрено 16 зарегистрированных законопроектов, касающихся продлению моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Также мы писали, что нардепы хотели продлить мораторий на продажу земли и привязать его окончание к коммунистическим датам.

Как сообщала "Страна", 22 мая 2018 стало известно, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим права человека и рекомендовал отменить его.