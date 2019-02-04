В Киеве из-за заболевания гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 106 школах. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте Департамента образования и науки КГГА.

"В частности, обучение приостановлено в 106 учреждениях общего среднего образования (2841 класс), из них полностью – 89 УОСО, частично – 17 УОСО", – уточнил Николай Поворозник.

Так, по его словам, образовательный процесс приостановлен:

Голосеевский район – 2 УОСО (частично);

Дарницкий район – всего 29 УОСО, из них: 28 полностью, 1 частично;

Деснянский район – всего 25 УОСО (полностью);

Оболонский район – всего 11 УОСО, из них: 10 полностью, 1 частично;

Печерский район – всего 4 УОСО, из них: 3 полностью, 1 частично;

Подольский район – 2 УОСО (частично);

Святошинский район – всего 19 УОСО, из них: 13 полностью, 6 частично;

Соломенский район – всего 11 УОСО, из них: 8 полностью, 3 частично;

Шевченковский район – всего 3 УОСО, из них: 2 полностью, 1 частично.

В целом в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,1%, который произошел за счет детского населения. Так, детей заболели – 8 тыс. 951 (рост на 9,1%), взрослых – 5 тыс. 446 человек (снижение на 5,5%).

Поворозник отметил, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,2%. За 5-ю неделю 2019 года зарегистрировано 14 тыс. 397 больных гриппом и ОРВИ.

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе – 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4 041 случай, что составляет 45,2% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", – рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 – дети.

"С начала эпидемического сезона – 1 октября 2018 года – в кабинетах вакцинирования частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 34 813 человек, из них 9 195 детей", – добавил Николай Поворозник.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковске все школы уходят на карантин из-за гриппа. Представители горсовета рекомендуют ограничить массовые мероприятия для детей. Отметим, что в Николаеве из-за гриппа на карантин закрыли уже 53 школы.

Напомним, что в Ужгороде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили карантин в школах.