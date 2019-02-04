В Украине с момента подписания закона о защите прав детей, который ужесточил санкции в отношении должников по алиментам, более 20 тысяч родителей выплатили свой долг. Это 12% от общего количества. Об этом свидетельствуют данные платформа для работы с открытыми данными opendatabot.ua.

Отмечается, что в первые месяцы после введения законодательных новшеств количество должников уменьшалось быстро. Ежемесячно свои долги гасили около 5 тысяч человек. С января по ноябрь 2018 года в пользу детей взыскали 4,1 млрд грн алиментов, тогда как за аналогичный период 2017-го – 2,1 млрд грн.

Затем скорость несколько снизилась, однако динамика все равно остается положительной – ежемесячно количеством должников по алиментам становится меньше.

Фото: opendatabot.ua

"Было введено четыре ограничения: выезд за границу, право на управление, охоту и на оружие. Самый эффективный, на мой взгляд, запрет выезда за границу. Даже если работа должника была связана с командировками за границу – это не является льготой, и ограничения будут применены. По моим наблюдениям, эффективность этого закона в процентном отношении составляет не более 10-15%", - подсчитал адвокат Олег Простибоженко.

Как сообщала "Страна", в Украине не выпускают за границу 133 тысячи должников по алиментам.

Напомним также, что должники по алиментам не смогут снять с учета или перерегистрировать авто.