Нападающий "Малаги" и сборной Украины Евгений Селезнев считает, что причиной скоропалительного ухода центрального защитника Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит" стал конфликт воспитанника "Шахтёра" с главным тренером донецкой команды.

Его интервью цитирует news.sportbox.

- Как вам в "Малаге". Уже адаптировались в новой команде, привыкли к стране (ранее Евгений играл за турецкий Акхисар Беледиеспор - Прим.Ред.) ?

- Все настолько хорошо, что к этому тяжело привыкнуть (смеется). Но, вероятно, вас больше интересует переход Ракицкого в "Зенит"?

- Да, ведь не только вы сменили команду зимой, но и Ярослав. Хотелось бы услышать ваше мнение о трансфере Ракицкого. Удивлены, что футболист, игравший в системе "Шахтера" с 12 лет, решил сменить команду?

- Нет, меня это не удивило. А почему я должен быть удивлен? Ракицкий - мой друг, он мне как брат. Мы оба - выпускники академии "Шахтера", общаемся с ним на протяжении долгого времени и близко дружим. Я бы принял любой его выбор, каким бы он ни был. Поддержал бы его в любом случае. "Зенит" - это топ-клуб. Разве можно это отрицать? В свою очередь Ракицкий - сильный футболист, сильнейший. Что здесь еще добавить?

- Далеко не все российские болельщики следят за выступлениями команд из Украины, поэтому хотелось бы поподробнее узнать о положительных сторонах новичка сине-бело-голубых.

- Это топовый футболист и сильнейшее приобретение "Зенита". Для меня Ярослав - один из лучших защитников в мире. С его передачей, с его характером, он был и останется лучшим. По-крайней мере для меня.

- Какие отличительные черты футболиста Ракицкого?

- Сумасшедшие! Сами увидите, когда он выйдет на поле. Ярик прекрасно начинает атаки с двух ног, замечательно видит поле и обладает потрясающим дриблингом. Положа руку на сердце, я бы подписал с ним пожизненный контракт.

- На месте "Шахтера" или "Зенита"?

- На месте себя, "Шахтера", "Зенита" и любой команды. Вы что, это же сильнейший футболист! Знаете, есть такие игрочки, а есть футболисты. Вот Ракицкого характеризует последнее слово.

-Некоторые болельщики "Шахтера" выражали недоумение в связи с трансфером Ракицкого, не понимая, как команда будет играть без Ярослава.

- Я тоже не понял, как "Шахтер" мог его отпустить. Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже его дело главного тренера "горняков". Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Этот человек был половиной команды. Убери его и что будет? Увидим. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет.

- Вы общались с Ракицким о переходе в "Зенит" или не обсуждаете такие темы между собой?

- Человек сделал выбор, я его поздравил. О переходе Ярослава в "Зенит" я узнал раньше, но поздравил, естественно, после официального подписания.

- Как стоит воспринимать разговоры о том, что для Ракицкого будет закрыта дверь в сборную Украины после трансфера в "Зенит"?

- Не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я - не главный тренер сборной, и не я принимаю решение о вызове игроков в состав национальной команды.

Как сообщала "Страна", сестра Ярослава Ракицкого поддержала брата и посвятила защитнику пост в Инстаграме.

Отметим, что после поражения от Партизана Фонсека назвал примерный состав на игру против Айнтрахта в Лиге Европы.