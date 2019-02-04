В Киевской области на реке Днепр уже второй день продолжаются поиски пропавших 2 февраля мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киевской области.

О пропаже мужчин стало известно около 17:52 2 февраля. В оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что на реке Днепр в Козине мужчина на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей (примерно в 17:00) и не вернулся. Телефонную связь с ним установить не удалось.

Спасатели обследовали акваторию и место на острове, где могли находиться мужчины. Но ни на воде, ни на самом острове данных граждан и лодки не обнаружили.

По состоянию на 9:00 4 февраля от ГосЧС Украины в Киевской области на поиски пропавших привлечено 30 человек личного состава, от ГП МРЦ - 7 человек, спасатели села Украинка - 3 человека и 2 лодки. Также с целью более тщательного обследования территории в районе поисков будет задействован вертолет Ми-8.

В настоящее время поиски продолжаются.

Фото: ГосЧС Киева

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