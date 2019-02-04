Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала самовыдвиженца Романа Бессмертного и кандидата от партии "Видродження", народного депутата Украины Виктора Бондаря кандидатами на выборах президента Украины 31 марта. Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в понедельник.

Виктор Бондарь родился 5 ноября 1975 года, Ленинград (Россия) в семье военнослужащего.Окончил Киевское суворовское военное училище (выпуск -1992г., с серебряной медалью). Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого (Харьков, 1997г.). Позднее продолжил обучение в Национальном техническом университете Украины Киевский политехнический институт (Киев, 2004г).

С 1997 года начинает работать в харьковском ООО "Европейский фонд развития", занимал до 1999 года пост заместителя директора. В 1999 году переезжает в Донецк, где до 2000 года в ОАО "Донецкий мясокомбинат" занимал должность главы правления. В 2000 году возвращается в Киев, работал в ООО "Украинские коммуникации", где занимал должность вице-президента.

В 2000 году Виктор Бондарь переходит работать в Секретариат Кабинета Министров Украины, где прошел путь от руководителя Центра информационных ресурсов, до замдиректора Департамента связей ВРУ.В 2005 году назначен исполняющим обязанности первого заместителя Министра транспорта и связи Украины. Спустя несколько месяцев, в возрасте 29 лет, становится министром транспорта и связи Украины, на этом посту находился до августа 2006 года.

В 2012 году Бондарь становится народным депутатом Украины седьмого созыва, пребывая в парламенте вступил в фракцию Партии регионов. В февраля 2014 года народный депутат Украины Виктор Бондарь заявил о выходе из фракции Партии регионов. 26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины VIII созыва по округу № 191 (Хмельницкая область), набрав 18.61% голосов избирателей.

Виктор Бондарь Фото: media.slovoidilo.ua

Роман Бессмертный родился 15 ноября 1965 года в селе Мотыжин Макаровского района Киевской области. С 1983 по 1990 гг. Бессмертный получил высшее образование в Киевском педагогическом институте им.Горького по специальности учитель истории (сейчас - Национальный педуниверситет им.Драгоманова), отслужил в Советской Армии.

С сентября 1997 года по апрель 2002-го был постоянным представителем президента Украины Леонида Кучмы в Верховной Раде. В 1994 году одержал победу на парламентских выборах по Макаровскому избирательному округу № 220. В 2002 году в Верховную Раду баллотировался по списку "Нашей Украины" (№ 13). Был руководителем предвыборного штаба блока. В 2005 г. назначен на должность вице-премьер-министра по вопросам административно-территориальной реформы.

С 24 февраля 2010 года по 3 июня 2011 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь. Бессмертный был солидарен с европейским дипломатическим корпусом относительно событий, произошедших в Минске во время и после президентских выборов 2010 года. 1 июля 2014 года возглавил политическую партию Третья Украинская Республика, созданную Юрием Луценко в апреле прошлого года.

Роман Бессмертный Фото: prichernomorie.com.ua

Таким образом, кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины. Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовой, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую, народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля", самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера. Подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские выборы на 50% финансируются за счет теневых средств, но за это никого не накажут.

Также мы писали о том, что на генпрокурора Луценко подали жалобу в КДКП из-за агитации за Порошенко.