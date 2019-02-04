Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива за декабрь составила 133,9 тыс. гривен. Его заместители получили - от 135,3 тыс. до 211,6 тыс. гривен. Государственный секретарь министерства заработал - 70,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Украинских новостей.

В декабре Кубиву начислили 133 943 гривны, из них должностной оклад - 18 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 940 гривен, надбавка за интенсивность труда - 15 300 гривен, индексация - 563 гривны, премия - 94 140 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 26 119 гривен. Фактическая сумма, полученная Кубивым, составила 107 824 гривны.

Как сообщала "Страна", после гигантской премии глава Нафтогаза решил отдавать всю зарплату на благотворительность. Он выразил надежду, что после такого решения, политическое давление, которое вынуждает премьер-министра реагировать на критику высоких зарплат в НАК, исчезнет.

Напомним, что украинцев больше всего волнует война на Донбассе, низкие зарплаты и высокая "коммуналка".