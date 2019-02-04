Сегодня ночью ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатами в президенты Украины.

Успели подать заявления 89 человек. Из них на момент публикации материала одобрены 30 политиков. Такое количество стало абсолютным рекордом для выборов высшего уровня в Украине.

Тех, кто уже отнес документы, могут развернуть или одобрить на протяжении еще четырех дней. Поэтому количество претендентов на главный пост страны увеличится. Вместе с тем, вплоть до 7 марта любой из зарегистрированных кандидатов может отказаться от участия в выборах (по личным причинам или в пользу другого кандидата).

Помимо выдачи удостоверений кандидатов, ЦИК уже выписала 22 отказа. Самый известный из недопущенных к выборам - глава КПУ Петр Симоненко. Остальные же в основном не медийные в масштабах Украины граждане.

Для отказа каждому ЦИК выпускала отдельное постановление. Как оказалось, наиболее частая причина - непредоставление документа о перечислении денежного залога в размере 2,5 миллионов гривен.

Помимо прочего, у комиссии возникали претензии к возрасту потенциальных кандидатов, языку заполнения анкеты, сведениях о гражданстве, подтверждении проживания в Украине на протяжении последних 10 лет. Один из желающих стать президентом Украины написал в своей анкете нецензурные слова в адрес ЦИК, другой был уличен комиссией в том, что признает "самопровозглашенные республики".

Аргументация отказа в регистрации по каждому приведена ниже. Данные подготовлены "Страной" по мотивам документов, выпущенных ЦИК.

Кому ЦИК отказала в регистрации и почему

Евгений Андрухив. ЦИК усмотрела в наличии в предвыборной программы кандидата положений, направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения.

В предвыборной программе комиссия установила и наличие положений, направленных на пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения.

Также не предоставил ряд документов в электронном виде.

Владимир Блащук. Не предоставил фотографии. Анкета и автобиография содержат противоречивые между собой сведения о гражданстве и адресе места жительства.

В автобиографии Блащука содержатся нецензурные выражения и угрозы в адрес ЦИК, "которые являются недопустимыми во взаимоотношениях с государственными органами и дискредитируют их авторитет".

Помимо отказа в регистрации кандидатом в президенты, комиссия направила документы, предоставленные Владимиром Блащуком, в Национальную полицию.

Юрий Боярский. Декларация о доходах старого образца. Вместо денежного залога в 2,5 миллиона внес 100 гривен, два человека перечислили в его пользу еще по 27 гривен 50 копеек.

Александр Гоков. Не предоставил автобиографию и предвыборную программу в электронном виде, документ о внесении денежного залога и декларацию.

Владимир Василенко. Отсутствует документ о внесении денежного залога. Декларация заполнена в свободной форме.

Виталий Велидченко. Заявление и автобиография изложены не на государственном языке, что указывает на "отсутствие условий для их полной, всесторонней и объективной оценки".

Александр Жамойдо. Анкета не содержит его личной подписи. Некорректно заполненные документы.

Дмитрий Касьяненко. Не предоставлен документ о внесении денежного залога. Комиссия обратила внимание на неточности и ошибки в документах.

Ярослава Качановская. Предоставлено недостаточное количество фотографий. Автобиография не содержит сведений о партийности и времени проживания в Украине. Декларация не соответствует установленным нормам.

Александр Ковальчук. Не предоставлен документ о внесении денежного залога. В анкете не указаны сведения о наличии или отсутствии ученой степени, государственных наград.

Виктор Лебединец. Не предоставил фотографии. Анкета не содержит данных о занимаемой должности.

Владимир Потапов. Не предоставлен документ о внесении денежного залога. Анкета кандидата не содержит полной информации о месте проживания на территории Украины на протяжении десяти последних лет перед днем выборов, владении государственным языком, составе семьи и семейном положении.

Наталья Пилипенко. Анкета и декларация не соответствовали установленным формам.

Александр Приданов. Анкета не соответствует установленной форме. Автобиография не содержит данных о месте работы.

Владимир Ратуш. Анкета содержат противоречивые сведения о его должности, месте работы и образовании. Неверный формат декларации в электронном виде. Автобиография больше установленного объема. Не предоставил документ о внесении денежного залога.

Петр Рекало. Анкета не содержит сведений о гражданстве и месте жительства на территории Украины в течение десяти последних лет перед днем выборов. Изложил в произвольной форме документ под названием "Декларация за 2017 год".

Александр Соловьев, глава партии "Розумна сила".

Предвыборная программа содержит следующие положения: "Мои первоочередные шаги по достижению мира в Украине: прекращение огня и начало переговоров с представителями самопровозглашенных республик, ЕС, США, РФ - в течение 1 недели после инаугурации".

Итак, как видно из указанной предвыборной программы, в случае избрания Соловьева президентом Украины в течение недели после инаугурации им как президентом Украины будут приняты меры, не только направленных на "прекращение огня", но и задекларировано "начало переговоров с представителями самопровозглашенных республик, ЕС, США, РФ". Это, указывает ЦИК, относится к функциям дипломатической службы.

Также, отмечает комиссия, в предвыборной программе Соловьева имеет место признание им "самопровозглашенных республик". Все это стало основаниями для отказа в регистрации политика кандидатом на пост президента Украины.

Петр Симоненко, глава Коммунистической партии Украины.

ЦИК указывает, что Симоненко выдвинуто партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Кроме того, отметили в комиссии, представленная Петром Симоненко анкета не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение десяти последних лет перед днем ​​выборов.

Есть ли у Петра Симоненко план "Б" на случай отказа от ЦИК, какая у него предвыборная программа - читайте тут.

Александр Тищенко. Дата его рождения - 11 мая 1984 года, а значит, в день выборов 31 марта 2019 года он не достигнет 35-летнего возраста, лишает гражданина права быть избранным президентом Украины.

Сергей Фаренюк. В поданных им документах содержались неточности и ошибки. Также Фаренюк внес залог в размере 3 гривен вместо необходимых 2,5 миллионов.

Василий Чопей. Предоставил анкету кандидата старого образца. Не приложил к заявлению о самовыдвижении документ, подтверждающий внесение денежного залога.

Константин Черкасов. Не внес денежный залог. Вместо него приложил заявление с изложением обстоятельств, которые, по его мнению, обосновывают невозможность внесения 2,5 миллионов гривен.