Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 174,3 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских новостей.

Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 174 312 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривни, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен. Сумма удержанных налогов составила 33 991 гривню. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 140 321 гривню.

Фото: ukranews.com

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