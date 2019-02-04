В Украине продолжает ухудшаться ситуация с корью. Только за январь зафиксировано 15 095 случаев заболевания, сообщили в Минздраве сегодня.

Для сравнения: в прошлогоднем январе заболело около трех тысяч украинцев. То есть нынешняя статистка в пять раз хуже. Однако власти не спешат объявлять эпидемию.

Врачи же говорят, что корью скоро будет охвачена вся Украина. Инфекция захватила даже Лукьяновское СИЗО в Киеве, где ситуация с этим заболеванием приближается к катастрофической.

"Страна" разбиралась, что происходит с корью в Украине и есть ли смысл вакцинироваться.

Где бушует корь

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и в Киеве (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).

На Галичине болеют корью столько же людей, сколько в прошлом году по всей Украине. А на Одесщине заболевание распространяется быстрее всего - рост на 57%. В этой области болеют целыми селами.

Так, 22 января стало известно, что сразу 69 детей заболели корью в селе Шевченково. Причем их родители отказались от вакцинации и госпитализации по религиозным убеждениям. В селе был установлен карантин на 17 дней, школы и детсады закрыты.

Также сложная ситуация в западных областях. С начала 2019 года в Луцке 53 ребенка заболели корью. Зимние каникулы были продлены до трех недель. А в школы перестали допускать детей, не имеющих прививок от кори. Всего из-за этого от учебы отстранены 1098 детей.

Во Львовской областной инфекционной больнице 16-летняя девушка из Дрогобычского района впала в кому из-за осложненного течения кори. У нее развилось инфекционное воспаление мозга – коревой энцефалит. По данным медиков, во Львовской области нет ни одного населенного пункта, где не болели бы корью. Больше всего заболевших в Пустомитевском, Городоцком, Яворивском районах - и непосредственно во Львове.

Также крупная вспышка кори случилась в столичном СИЗО №13, где содержится более двух тысяч взятых под стражу и осужденных. С начала года здесь зафиксировано полтора десятка заболевших, но арестанты утверждают, что ситуация гораздо серьезнее.

Заболевшие также выявлены среди сотрудников Шевченковского райодела полиции Киева, солдат воинской части №3008 в Винницкой области.

Так эпидемия или нет?

Несмотря на угрожающие цифры (рост в пять раз), и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, Минздрав не будет объявлять эпидемию. Вместо этого в очередной раз призвала украинцев делать прививки. И призвала к массовой вакцинации (во Львовской области даже планировалось направлять бригады вакцинаторов в школы).

Супрун также заявляла, что МОЗ будет внедрять механизмы, которые сделают невозможным выдачу поддельных справок о вакцинации, без которых во многие школы детей уже не пускают. Один из таких шагов - электронная медицинская карта, которая сделает невозможным манипуляции с номерами вакцин.

То есть, как видим, Минздрав с одной стороны утверждает, что принимает экстренные меры по борьбе с корью. С другой - эпидемии не объявляет. Почему?

Официально объявленная эпидемия дает МОЗ возможность закупать больше вакцин - и расширять список тех, кому положены прививки. Но, видимо, у Супрун считают, что вакцин должно хватить и так. На сегодняшний день в Украине есть 800 тысяч доз. Именно их и рекомендует колоть Минздрав.

Правда, ранее некоторые доктора рассказали "Стране", что на самом деле партия вакцин, которую срочно собираются уколоть украинцам, имеет срок годности, который заканчивается в 2019-2020 года. Поэтому их нужно либо использовать, либо утилизировать. Поэтому настойчивые попытки провести тотальную вакцинацию (по крайней мере, на словах) вызывают вопросы.

При этом практически все согласны, что без прививочной кампании не обойтись. Вопрос - только как правильно ее проводить.

Как считают специалист, сложная ситуация с распространением кори стала следствием антивакцинальной кампании, которая охватила Украину десять лет назад. Она начала развиваться после вспышки кори в Украине в 2006 году и смерти подростка из Краматорская от вакцины против кори в 2008 году. После этого вакцинация в нашей стране была прервана, заявил завлабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Игорь Марычев.

По его словам, мы приближаемся к тому, что значительная часть населения Украины будет охвачена эпидемией кори.

Есть вакцины в больницах и аптеках?

До недавнего времени в Украине для иммунопрофилактики кори, паротита и краснухи использовали вакцину Priorix бельгийского производства (GlaxoSmithKline).

Летом прошлого года Минздрав зарегистрировал для закупки через международные организации также вакцину КПК "М-М-Р ІІ Вакцина от кори, паротита и краснухи вирусная, живая" компании Merck Sharp & Dohme Corp (США), а осенью – вакцину индийского производителя Serum Institute of India Private Limited. При этом все зарегистрированные вакцины – комплексного действия, то есть сразу против трех инфекций – кори, паротита (свинки) и краснухи. Ни одной моновакцины от кори нет.

Прививку от кори можно сделать в любой больнице, купив вакцину самостоятельно. Но это в теории. Цена вакцины "Приорикс" - в районе 400 гривен "плюс-минус", однако агрегаторы цен в столичных аптеках показывают, что на данный момент препарата нет в продаже.

В частных клиниках цена вакцинации может составлять, в зависимости от самой клиники и вакцины, от 400 до 900 гривен. При этом в некоторых клиниках консультация врача, которая заявлена обязательной, идет за дополнительную плату.

Тем временем в социальных сетях украинцы спрашивают друг друга, в каких клиниках есть вакцина и можно сделать прививки. Люди делятся историями, что им могут отказывать в вакцинации как в государственных, так и в частных клиниках.

То есть ситуация выглядит так: в обычных больницах вакцин от кори почти нет. Приходится доплачивать за прививки в частных клиниках. Почему вакцины идут "налево" в ущерб государственным лечебницам - вопрос отдельный. При это объявлять эпидемию Минздрав не хочет. А ведь именно это позволило бы начать экстренные дозакупки препарата, если его действительно не хватает.

Но, видимо, соображения экономии у чиновников Минздрава берут верх и здесь.

Безпасно ли вакцинироваться в сезон гриппа?

Однако есть мнения и против тотальной массовой вакцинации здесь и сейчас. В частности, заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый считает, что опасно делать эти прививки во время серьезного разгула гриппа, потому что могут появиться осложнения.

"Можно сделать еще хуже. Нельзя делать прививки КПК (корь, паротит, краснуха) в разгар сезона ОРВИ и гриппа. Иммунитет людей и так перегружен. Такая прививка как минимум не дает вообще никакого эффекта. Но возможны и осложнения. Скажем, если человек пару недель назад переболел простудой, от прививки он может заболеть корью, хотя и в легкой форме. Это умножит армию противников вакцинации, которых и так в Украине хватает, и не спасет страну от эпидемии кори", – говорит Надутый.

В свою очередь, иммунолог Андрей Волянский считает, что обезопасить прививку смогут предварительные пробы на иммунный ответ (которые, естественно, не бесплатны). То есть нельзя "вот так пойти и сделать прививку". Кроме того, если не соблюдать календарь вакцинации, то можно подорвать иммунитет.

Завкафедрой инфекционных болезней в медуниверситете Богомольца Ольга Голубовская пишет в Facebook, что нелья вакцинировать взрослых при отсутствии у них документального подтверждения иммунитета.

Да и вакцинация, по ее мнению, не решает всех проблем. Голубовская привела пример США, где после двух десятков случаев кори начинают бить тревогу и объявляют чрезвычайную ситуацию и контролируют места вероятного заражения. В Украине же, по ее словам, этого никто не делает.

"Департамент общественного здравоохранения штата Вашингтон объявляет о вспышке кори у 23 (!) в основном невакцинированных лиц с начала года, что вынудила чиновников объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения!

Корь была подтверждена у 18 детей в возрасте от 1 до 10 лет, у четырех детей в возрасте от 11 до 18 лет и у одного взрослого в возрасте от 19 до 29 лет. Расследуются два подозрительных случая.

Имеется список 36 общественных мест, где могло произойти заражение, и этот список регулярно обновляется: восемь медицинских учреждений, 12 школ и 16 других мест, включая магазины, церкви, баскетбольный матч Portland Trail Blazers в Moda Center и международный аэропорт Портленда в Орегоне. Двадцать больных были невакцинированы, у остальных вакцинальный статус неизвестен.

Улавливаете разницу заботы государства? 23 несчастных больных - и уже чрезвычайная ситуация со всеми вытекающими отсюда последствиями, эпидемиологическим расследованием, работа с контактными и внимание даже к подозрительным случаям.

А что у нас? А у нас - ничего. Ну, кроме вакцинации... Больные сами садятся в транспорт, едут в стационар, там нет мест, опять в транспорт и домой. Можно и в очереди в поликлинике посидеть, рядом с больными гриппом, менингококковой инфекцией... В день по сорок поступлений, тридцать выписок, медперсонал работает на износ... В очагах с контактными никто не работает, в общем, естественный отбор ...."

Симптомы кори. Как распознать заболевание

Корь – это опасное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, источник – другой зараженный человек. Заболеваемость чаще возрастает в осенне-зимний период. Есть две формы кори: типичная и атипичная. Вторую сложнее выявить из-за того, что ее симптомы более размыты, чем при обычной. Также атипичной считается корь с осложнениями, которые могут привести даже к летальному исходу.

Чтобы вовремя диагностировать корь, нужно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы: кровь, мочу, посев бактериологический, выделение слизистых.

При болезни нкубационный период составляет от одной до трех недель. В первые несколько дней после появления симптомов у больного наблюдается температура 39-40. Также отмечается упадок сил, головные боли, слабость во всем теле тошнота, рвота, расстройство стула, покраснение и рыхлость слизистой оболочки зева.

Примерно на 3-5 день на слизистой оболочке щек и неба появляются пятна Филатова-Коплика- Бельского, они имеют вид мелких белесых пятнышек, окруженных гиперемией. Это один из характерных признаков кори

При тяжелых формах заболевания температура может повыситься до 39-40 градусов. После этого идет появляется сыпь - сначала за ушами и на волосистой части головы. Спустя некоторое время высыпания возникают на лице, шее и верхней части груди, затем сыпь покрывает туловище и верхнюю часть рук. На третьи сутки элементы сыпи появляются на нижних конечностях и на руках, а на лице они становятся бледноватыми. Высыпания держатся 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, которые окончательно пропадают через пару недель.

Сама корь очень заразна, но после болезни у человека появляется иммунитет к ней. Повторное заражение корью бывает редко. Иммунитет после прививки сохраняется ограниченное время – врачи рекомендуют ревакцинироваться каждые 10 лет.