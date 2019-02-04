4 февраля президент подписал закон "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", который меняет правила маркировки упаковок продуктов. Документ разработали в рамках фитосанитарных норм в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Он ужесточает правила маркировки и ответственности за их нарушение. При этом эксперты отмечают, что в новом законопроекте могут найти лазейки недобросовестные производители."Страна" разбиралась, что изменится после того, как закон вступит в силу. Это произойдет спустя шесть месяцев после его публикации, то есть летом 2019 года.

Что будет на этикетках

В пояснительной записке к законопроекту №8450 говорится, что его цель обеспечить надлежащий уровень защиты здоровья и интересов потребителей, их осведомленности о составе продукта и ужесточение ответственности операторов рынка, которые могут ввести покупателей в заблуждение. А также, что изменение маркировки гармонизирует украинское законодательство с европейским и облегчает жизнь операторам продуктового рынка, поскольку систематизирует информацию, которую нужно указать на упаковке.

Основные положения закона следующие:

установление требований к разборчивости шрифта (высота строчных букв по европейским нормам должна быть не менее 1,2 мм; в Украине сейчас - 0, 8 мм);

информацию об аллергенах должны выделить шрифтом, стилем или цветом в перечне ингредиентов;

требование к предоставлению информации об использованных в пищевом продукте рафинированных масел или жиров растительного происхождения (в частности, пальмового масла);

предоставление информации о том, подвергался ли продукт заморозке/разморозке;

изменение правил указания сроков годности в зависимости от того, является ли продукт скоропортящимся;

разрешение не указывать калорийность на продуктах, которые не подвергались переработке, в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия решения о покупке или площадь упаковки не может вместить всю информацию;

координаты производителя и телефоны, по которым можно уточнить информацию по продукту.

Большинство этой информации должно быть на этикетках и сейчас, разве что в более компактном варианте. Но раньше требования были прописаны в необязательном к исполнению ДСТУ и в обязательном к исполнению Техническом регламенте. А теперь маркировку прописали еще и в законе.

Штрафы за нарушение требований

Уличенным в нарушении требований нового закона операторам рынка грозят штрафы. За неточную или недостоверную информацию о продукте юрлицам грозит штраф в размере 15 минимальных зарплат, на физлиц-предпринимателей - в размере 10 минималок. Из расчета того, что на 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4 173 грн, то это 62 595 грн и 41 730 грн соответственно.

За продажу продуктов или кормов с маркировкой, не соответствующих законодательству, если это не создает угрозу для жизни и здоровья, юрлиц могут оштрафовать на 5 минималок (20 865 грн на 1 января 2019 года), физлиц - предпринимателей - на три (12 519 грн на 1 января этого года).

Непредоставление информации потребителю, введение его в заблуждение относительно веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергию или непереносимость штраф в 30 минималок для юрлиц (125 190 грн), и 20 для физлиц-предпринимателей (83 460 грн).

При этом при ознакомлении с законом юристы отмечают, что механизм привлечения к ответственности придется совершенствовать на подзаконном уровне, а возможно и на уровне закона в части ликвидации ручного толкования терминологии.

А в Главном юридическом управлении Верховной Рады в замечаниях к проекту отмечали, что при подходе толкования ряда терминов (мясо, мясной полуфабрикат, коптильный ароматизатор, антиоксидант, краситель, эмульгатор и прочее) в отдельных приложениях или подзаконных актах, эти термины будут распотрошены по нормативно-правовым актам разного уровня, а содержание и реализация отдельных положения закона будет зависеть от решений органов исполнительной власти.

Подводные камни

Эксперты, опрошенные ранее "Страной", отмечали, что в законопроекте есть лазейки, которые могут использовать недобросовестные производители. По новому будут указывать сроки годности продукции. Сейчас в Украине принято проставлять на этикетках конкретный день, месяц и год, до истечения которых нужно употребить продукт. Для продуктов, срок годности которых превышает 18 месяцев, например, для консервов, достаточно будет указать только год до которого можно их употребить.

Также производителю можно будет не указывать все ингредиенты для продуктов с минимальной степенью переработки, таких как молочная продукция, куда относятся сыры, сливочное масло, йогурты, кефир, ряженка, сметана. Кроме того, в законопроекте говорится, что в списке ингредиентов можно не указывать вещество, если в конечном продукте оно не выполняет "технологической функции". То есть теоретически, если пальмовое масло не выполняет "техническую функцию" при производстве того же сливочное масло, теоретически его можно не упоминать на этикетке.

Также незамеченными для покупателя могут пройти химические добавки, остатки ветпрепаратов, пестициды, ведь по новому закону, они не являются ингредиентами.

Что касается калорийности, то ее можно будет не обозначать для продуктов без обработки, если "информация о пищевой ценности не является ключевым фактором при принятии потребителями решения о покупке" или просто - если площадь упаковки слишком мала, чтобы уместить всю информацию.

Во время рассмотрения поправок при окончательном чтении нардепы завернули уточнение, которое касалась требования следить за отсутствием примесей лактозы в безлактозных продуктах. То есть, если в безлактозном продукте будет присутствовать лактоза, это могут не указывать на этикетках. Потенциально от этого могут пострадать десятки тысяч украинцев, страдающих от непереносимости лактозы.

К тому же несмотря на то, что идея сделать украинские этикетки быть "европейскими" - хорошая, с реализацией не исключены нюансы и производители могут использовать разные "творческие находки".

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, как перепишут этикетки на продуктах питания по новому закону.