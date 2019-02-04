Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за 10 лет своего существования. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает Coin Desk.

По состоянию на 2 февраля 2019 года обвал криптовалюты продолжался уже 411 день подряд.

По данным портала, 17 декабря 2017 года криптовалюта достигла рекордной себестоимости в 19 764 американских доллара. С тех пор стоимость Bitcoin начала постепенно снижаться.

Напомним, в США команда профессоров из университетов Стэнфорда, MIT, Беркли и Калифорнии работает над запуском новой криптовалюты, которая может увидеть свет в 2019 году и стать серьезным конкурентом биткоину.

Ранее "Страна" писала о том, что больше половины всех биткоинов в мире контролируется только 1 процентом криптовалютных китов.