В Киеве неизвестные люди во время распития спиртного избили полицейского, который возвращался с работы домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Милиционер для самозащиты отстреливался из травматического оружия. В результате нападения полицейский обратился к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавшие - с пулевыми ранениями бедра и плеча. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев).

Напомним, появилось видео, как в Киеве водитель маршрутки избил и задержал вора на улице Петлюры.

Как сообщала "Страна", в Киеве в массовой драке у "Гулливера" пострадали двое подростков.

Ранее стало известно, как в Харьковской области родители до смерти избили свою 3-летнюю дочь.