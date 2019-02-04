Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней Екатерины Бабкиной, которая осенью прошлого года утопила двух своих малолетних детей в озере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре утверждают, что, согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могла осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности.

По заключению врачей, состояние подозреваемой со времени совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

В связи с этим следователь по согласованию с прокурором направил в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском заведении закрытого типа.

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