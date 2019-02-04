В Ла-Манша продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu. На нем летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот. На дне пролива в обломках самолета нашли одно тело. Об этом сообщает ВВС.

Кто это – еще не установлено. Участники поисковой операции будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) опубликовало фото с места, где найдены обломки самолета.

Фото: AAIB, bbc.com

Предполагаемое место авиакатастрофы, фото: bbc.com

Как сообщала "Страна", ночью, 21 января, над Ла-Маншем, скорее всего, разыгралась авиакатастрофа. Небольшой частный самолет "Пайпер Малибу" вылетел из Нанта в Кардифф и вскоре исчез с экранов радаров. Самолет взлетел с четвертой попытки.

Напомним, что семья начала собственные поиски футболиста Эмилиано Сала, пропавшего в самолете над Ла-Маншем.