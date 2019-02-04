YouTube обдумывает идею отказа от кнопки "не нравится" под опубликованным видео. Об этом сообщил The Verge. Уточняется, что причиной этого стал спам и большое количество пользователей, которые намеренно ставят "дизлайки" для понижения рейтинга ролика.

По словам представителя видеохостинга Тома Леунга? у разработчиков есть несколько вариантов того, как эта проблема может быть решена. Первый - дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку "дизлайк". Проблема в данном случае в том, что после деактивации кнопки "не нравится", исчезнет и кнопка "нравится".

Второй - добавить к кнопке "дизлайк" вопрос, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Таким образом сложнее будет просто ставить "дизлайки" всем без разбору, а авторы смогут увидеть, что они делают не так, а заодно поймут, сколько "не нравится" наставили боты. Третий же, самый радикальный вариант - в том, чтобы полностью удалить кнопку "дизлайк" и оставить только "лайк".

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