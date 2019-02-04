На официальном сайте ФФУ опубликовали список футболистов сборной Украины без перешедшего в санкт-петербургский "Зенит" Ярослава Ракицкого. При этом наставник команды Андрей Шевченко еще не оглашал свое мнение по игроку.

Ярослав Ракицкий, еще выступая за "Шахтер", получал много критики со стороны болельщиков из-за того, что не исполнял вместе с другими футболистами национальный гимн. Теперь же, после переезда в Россию, некоторые ждут, что для защитника выступления за нашу сборную завершены.

Сборная Украины соберется уже в марте, когда начнется отбор на чемпионат Европы 2020 года. Перед этим главный тренер команды Андрей Шевченко огласит список игроков, которые сыграют против Португалии и Люксембурга.

Как сообщала "Страна", сестра Ярослава Ракицкого поддержала брата и посвятила защитнику пост в Инстаграме. "Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото", - отметила она.

Напомним, что Ракицкий успешно прошел медобследование в Зените. Шахтер получит 12 миллионов евро за игрока.