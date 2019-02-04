Хозяйственный суд Киева постановил запретить КП "Центр организации дорожного движения" осуществлять управление КВЦ "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича") по адресу Парковая дорога, 16а, которым владеет ООО "Амадеус Ко" (Киев). Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, решение было принято судом 24 января. "Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 4 февраля в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу", – сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, земельный участок в рекреационной зоне площадью 2,2 га на склоне Днепра был передан в аренду командой экс-мэра Леонида Черновецкого в 2010 году, строительство проводилось вопреки генплану города.

Напомним, вертолетную площадку Януковича 26 октября прошлого года официально передали в управление КП "Центр организации дорожного движения" в Киеве. Ее предлагали использовать в рамках реализации культурных проектов в столице, а также для нужд санитарной авиации. Отметим, что КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету и специализируется на обслуживании наземного транспорта.

Как сообщала "Страна", представители Нацкорпуса приходили в АРМА из-за передачи "вертолетной площадки Януковича".