Сотрудники российской прокуратуры рассматривают три основные версии гибели туристов группы Дятлова в 1959 году на Северном Урале. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главу управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова.

По словам представителя ведомства, среди главных версий - лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган. Расследование планируется завершить до осени, это связано с необходимостью проведения экспертиз. Обнародование результатов расследования запланировано на август.

Напомним, что группа Игоря Дятлова из 9 человек погибла 60 лет назад во время ночлега на перевале на Северном Урале. Впоследствии этот перевал назвали именем руководителя группы. Причину смерти молодых людей (2 девушек и 7 парней) за 60 лет выяснить не удалось. Выдвигались 75 версий причин трагеди, среди которых были испытание радиоактивного оружия и даже контакт с инопланетными существами. На днях Следком РФ сообщил о возобновлении расследования гибели туристов.

Ранее "Страна" писала о том, что возле мистического перевала Дятлова на Урале прогремел загадочный взрыв.

Также мы сообщали, что двое рабочих горнолыжного курорта в Альпах взорвались на устройстве для вызова лавин.