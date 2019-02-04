Вероятным создателем онлайн-казино Azino777, известного крайне агрессивной рекламой, может быть российский айтишник Альберт Валиахметов из Набережных Челнов (Россия), а часть работы по управлению игровым бизнесом ведется из Украины. Об этом сообщается в журналистском расследовании The Bell, которое обнаружило его имя в документах досудебной проверки, которую проводит следственное управление Нацполиции в Киеве.

Информация подтвердилась ходатайствами в рамках уголовного производства №752/7364/18 из украинской судебной базы. The Bell удалось вычислить Валиахметова, так как украинские власти забыли полностью удалить данные о фигурантах дела из некоторых документов, хотя обычно эту информацию скрывают для защиты личных данных.

Издание утверждает, что казино оформлено на офшор Victory777 на карибском острове Кюрасао. Регистрационные данные "зеркал" Azino777 в WhoIs указывают на то, что часть работы по управлению казино ведется из Украины. Наказание за организацию азартных игр в Украине мягче, чем в России: штраф до 25 млн грн и конфискация всего имущества и прибыли компании, так что мотивы предпринимателей работать именно из Украины понятны.

Как следует из запросов следователя, летом 2015 года Валиахметов открыл счет "Роял Гейм" в киевском отделении "Сбербанка", через который проходила часть платежей казино. Сообщается, что в июне 2018 года в офисе компании прошли обыски, во время которых на компьютерах, телефонах и флешках нашли сведения о работе Azino777. В результате оперативных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 42 системных блока, 3 ноутбука Apple, 2 ноутбука Lenovo, 8 жестких дисков, 16 мобильных телефонов, 5 флешек. На всей технике содержалась информация о работе онлайн-казино Azino777.

Собеседники The Bell связывают происхождение названия онлайн-казино Azino777 со спальным районом Азино в Казани. Регистрация домена онлайн-казино в 2013 году совпала по времени с тем периодом жизни Валиахметова, когда он "часто ездил в Казань и Киев". Кроме Валиахметова, как сообщает издание, в уголовном деле фигурирует несколько подозреваемых, это граждане Украины и России. Об их именах ничего не известно.

Онлайн-казино Azino777 получило широкую известность в 2017 году благодаря своей навязчивой рекламной кампании, о которой знает едва ли не каждый пользователь русскоязычного интернета. Так, ролик с песней "А как поднять бабла" в исполнении рэпера Вити АК встраивали почти во все пиратские версии фильмов в интернете. В 2017 году Azino777 вошло в двадцатку крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео, а по итогам первых шести месяцев 2018 года заняло первое место в этом же рейтинге, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие интернет-холдинги Яндекс, Mail.ru Group и Google, писали Ведомости со ссылкой на данные Mediascope.

а

Годовой объем ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей (230 млн. долларов) при совокупном объеме российского серого рынка онлайн-гемблинга около 73 млрд рублей (более 1 млрд долл).

Ранее "Страна" сообщала, как поссорились украинские и российские владельцы "Азино три топора".

Также мы писали о том, что эстонская компания подала на Украину в международный арбитраж из-за запрета казино.