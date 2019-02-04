15 095 случаев заболевания корью зафиксировали в первый месяц 2019 года в Украине. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



"С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 корью в Украине заболело 15 095 человек - 6 364 взрослых и 8 731 ребенок. В течение 5 недели 2019 года корью заболело 3 379 человек - 1 499 взрослых и 1 880 детей", - говорится в сообщении.



Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 2 651 человек: 908 взрослых и 1 743 ребенка), Винницкой (1 383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской (1 389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1 058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и в Киеве (1 214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).



В ведомстве снова призвали родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Напомним, что за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала о том, что эпидемиолог считает, что от вируса кори в Украине пострадает значительная часть населения.

Также мы соогбщали, что Ульяна Супрун сравнила эпидемию кори с памятниками Ленину и призвала украинцев вакцинироваться.