Один из главных скандалов по поводу создания ПЦУ – это участие в ее судьбе бизнесмена Александра Петровского. Которого в Днепре многие знают по прозвищу "Алик Нарик" и считают человеком с криминальным прошлым. Что сам предприниматель, впрочем, отрицает.

Лицо Петровского мелькало рядом с Епифанием и Порошенко с первых дней жития новой церкви. Авторитетный бизнесмен сфотографировался даже на фоне Томоса об автокефалии – прямо на церемонии вручения этого документа в Стамбуле.

После этого роль "Нарика" в появлении на свет ПЦУ перестали отрицать даже власти. А в соцсетях и СМИ прокатилась волна возмущенных публикаций.

Опомнившись от удара, лоббисты ПЦУ бросились с одной стороны обелять репутацию Петровского. А с другой – отстранять его от новой церкви, стараясь не подставлять под телекамеры (чтобы не поставить Порошенко).

Сам же бизнесмен начал подавать в суды на журналистов.

"Страна" разбиралась, как стараются заретушировать роль Петровского в украинских церковных делах.

Кто такой "Нарик" и что о нем известно

Впервые Петровский был замечен 17 декабря на службе новосозданной Православной церкви Украны (ПЦУ) в Днепре. Это произошло при молебне в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Фотографию "Нарика" рядом с Порошенко первой опубликовала "Страна".

Он и еще один местный бизнесмен Эмиль Арутюнян стояли рядом с главой церкви Епифанием и президентом Петром Порошенко.

Далее Петровский появился на публике в день подписания Томоса 5 января в стамбульском храме Святого Георгия. На видео, снятом после церемонии, запечатлен спикер Верховной Рады Андрей Парубий рядом с бизнесменом.

Видео было обнародовано на официальной странице Верховной Раны в Twitter. На видео Парубий и священнослужители позируют перед камерами. Сам же Нарик стоит около Парубия и пытается прикоснуться к документу, но у него выходит лишь дотянуться до руки спикера.

В последние годы, по данным источников "Страны" в церковных кругах, Петровский, его бывший бизнес-партнер, а ныне священник Богдан Гулямов и нардеп от БПП Павелко, чей сын женат на дочери Петровского, играли крайне активную роль в создании ПЦУ, в первую очередь - финансово.

Что же известно о Петровском?

Он родился 9 июня 1972 года в Грузии - при рождении его имя было Александр Томазович Нареклишвили (отсюда и его прозвище). Новые отчество и фамилию он спустя много лет получил от второго мужа своей матери, с которым она переехала в Днепропетровск. В школьные годы Александр начал заниматься дзюдо в днепровском спорткомплексе "Динамо" и достиг степени кандидата в мастера спорта к концу 80-х.

Именно в конце 80-х Александр Нареклишвили начал закладывать основы для своего бизнеса. Тогда милиция центрального днепровского рынка "Озерка" зафиксировала группу молодых спортсменов, которые "разводили лохов" в популярную тогда игру "наперстки".

По сводкам рыночного отделения милиции, группу якобы возглавлял некий Александр Нареклишвили по прозвищу "Нарик" или "Алик". В группе состояли в основном молодые спортсмены – боксеры и дзюдоисты. Многие из них со временем стали уважаемыми бизнесменами, меценатами и сподвижниками, а также партнерами Петровского по бизнесу Также некоторые из них фигурировали в новостях о принятии Томоса. В этой же группе состоял и будущий священник Богдан Гулямов.

В 1989 году группа "Нарика", по информации источников "Страны" в прокуратуре и полиции, якобы решила заняться более серьезными вещами, а именно – рэкетом. Первыми жертвами группировки стали ооператоры, цеховики и обычные торговцы на рынке. К 1990 году рэкетиры обратили внимание на стремительно развивавшийся игровой бизнес и многочисленные видеосалоны, которые также пользовались популярностью. В 1992 году Александр Нареклишвили сменил фамилию и документы и стал Петровским.

Уже к 93-му году группировка стала контролировать центр города. В это время она уже обзавелась поддержкой со стороны криминального авторитета, уважаемого среди воров в законе, Тенгиза Суладзе.

Однако в том же году Петровский попал в СИЗО. Он был арестован по подозрению в ряде преступлений по разворовыванию имущества и недвижимости в особо крупных размерах. Однако в октябре 1994 года дело было прекращено. Позже, в течение 2000-х, на него открывали еще несколько дел (бизнесмена обвиняли в избиениях, похищениях, вымогательствах, причастности ко многим заказным убийствам), но их постигла та же участь.

В 1995 году в Днепропетровске развернулась криминальная война, авторитетов убирали, что называется, пачками. Александра Петровского от киллеров спасло знакомство с всесильным тогда в Днепре председателем Днепропетровской ОГА Павлом Лазаренко. Но летом 1997 года Лазаренко был отправлен в отставку тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой. Петровский решил обустроить себе безопасное место и купил виллу в Израиле. До сих пор он часто бывает в этой стране. В 2005 году Петровский надолго покинул территорию Украины.

Сейчас бизнесмен контролирует целый ряд компаний и холдингов, а кроме того, является учредителем множества благотворительных обществ и покровителем спортсменам.

Интересно, что традицию называть "Нарика" именно этим прозвищем и напрямую обвинять в принадлежности к миру криминала заложил нынешний генпрокурор Юрий Луценко.

Еще будучи главой МВД в 2005 году он говорил, что его усилиями "Нарик" покинул Украину.

"Они наконец-то почувствовали, что могут быть наказаны за совершенные преступления", - сказал тогда Луценко. Он заявил, что Петровский - глава ОПГ и скзал, что "Днепропетровск покинул Нарик".

В 2011 году Луценко снова назвал Петровского криминальным авторитетом. Но после этого его имя почти не всплывало.

Уже недавно, но еще до темы Томоса, Петровский скандально прославился, когда сфотографировался с кубком Лиги чемпионов в храме "Нечаянная Радость" в Днепре. С ним на фото - его сват президент ФФУ, депутат от БПП Александр Павелко (слева).

Это фото высветило связи "Нарика" с действующей властью - точнее, ее президентской вертикалью. А когда разгорелся скандал с Томосом, эта верткаль бросилась Петровского спасать.

"Защитник от русского мира". Кино от канала Порошенко

В конце января на "5 канале", принадлежащем Петру Порошенко, вышла программа "Особый взгляд". На протяжении 21 минуты ее ведущий рассказывал про Томос – как его добивались и кто помогал его получить.

Там, пожалуй, впервые официально подтверждено, что Петровский приезжал за Томосом в Стамбул. Раньше "порохоботы" называли эту информацию фейком и утверждали, что на фото не "Нарик", а волонтер Сергей Мисюра.

В сюжете "5 канала" приезд Петровского в столицу Турции подают как факт – правда, называют владельца рынка "Озерка" "меценатом".

"В составе делегации Днепровской епархии - епископ Днепровский и Криворожский Симеон (Зинкевич), протоиерей Виталий Лопушанский. От мирян - участники поместного Собора 15 декабря в Софии Киевской меценаты и предприниматели Александр Петровский и Эмиль Арутюнян", - говорится в программе.

Из этой цитаты мы, кстати, узнаём, что "Нарик" присутствовал и на соборе, где создавали ПЦУ. Видимо, как один из мирян УПЦ КП, которых позволялось туда звать в ограниченном количестве

Но вернемся к сюжету "Пятого". Немного погодя, ведущий вернулся к теме Петровского. Он заявил, что "Нарик" провел на Фанаре два дня. И рассказал свою версию биографии этого бизнесмена.

"Днепровский бизнесмен, известный тем, что организовал защиту Днепра от "русского мира" в 2014-м. Снабжал добровольческие батальоны. Помог в разворачивании службы капелланов. А еще его называют руководителем церковной дипломатии, часто невидимой для остальной страны. Ее эффективность вынуждены признать даже прокремлевские медиа", - делает неоднозначный вывод журналист Вадим Коробенко.

Имидж Петровского как "руководителя невидимой церковной дипломатии" возник, судя по всему, только в передаче "5 канала". Ранее имя "Нарика" обсуждалось лишь в связке с возможным криминальным прошлым. И тем, как это соотносится с его нынешним амплуа "крестного отца" новой церкви.

Эту тему как раз Вадим Коробенко вообще не подымал. Хотя о криминальном шлейфе вокруг Петровского заявлял когда-то даже нынешний генпрокурор Юрий Луценко.

Окидывая "Нарика" особым взглядом, журналист "Пятого" видел только хорошее: "Сам Петровский переживал заслуженное человеческое счастье. Цель достигнута, автокефалия признана".

Еще ворох комплиментов достался священнику Богдану Гулямову, который приехал в одной делегации с Петровским. По странному совпадению – Гулямов раньше прозывался "Бодя" и входил в группу дзюдоистов, которые "держали" рынок "Озерка" в лихие 90-е. Его и сейчас считают человеком Петровского.

Однако в сюжете порошенковского канала Гулямова называют "уважаемым представителем Днепра". И напоминают, что помогал его рукополагать перебежчик из УПЦ МП Александр Драбинко. Причем произошло это совсем недавно – в 2018 году.

То есть, Гулямов из бизнесменов буквально перед Томосом "прыгнул" в священники. И немедленно дорос до такого уровня, что поехал получать автокефалию в Стамбул.

"Отец Богдан Гулямов - в прошлом бизнесмен из города Днепра, в 2018 посвящен Московским патриархатом. Служит в селе Романкив на Киевщине. На рукоположении Гулямова присутствовал один из двух митрополитов Московского патриархата, которые приняли участие в поместном Соборе, - Александр Драбинко. На объеденительном Соборе 15 декабря 2018 года протоиерей Богдан Гулямов возглавил счетную комиссию по выборам предстоятеля Православной церкви Украины", - говорится в сюжете "Пятого".

Головокружительность духовной карьеры Гулямова ничуть не смутила ведущего. А наоборот – подарила повод к гордости.

Как Петровский на "Нарика" в суд подавал

Сам же Александр Петровский пытается отмыться от прозвища "Нарик". Он даже затеял и выиграл два судебных процесса, по которым так называть бизнесмена больше нельзя. Это выяснил журнал "Новое время".

Так, в августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра вынес решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам. Речь шла о публикациях на портале Цензор.нет и на личных Facebook-страницах ответчиков.

В одной из них была следующая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В своем иске Петровский заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

По его словам, он "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины", и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто". Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге суд частично удовлетворил иск Петровского и обязал ответчиков выплатить по 2 тысячи гривень, а также опубликовать опровержение.

Аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года. В свою очередь Бутусов узнал о решении суда от журналистов "Нового времени". По его словам, он не получал повестки в суд, ему никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов.

"Нарика" отодвигают от ПЦУ?

История с Томосом вывела Петровского из тени – и поставила закономерные вопросы о его прошлом. После чего власть, которая не может ответить на эти вопросы без риска потерять лицо, начала работать по трем основным фронтам.

Первый – очистка репутации бизнесмена, попытка представить его как мецената, "тайного дипломата церкви" и "борца с русским миром".

Второй – это уже юридическая работа по тому, чтобы заставить СМИ забыть о прозвище "Нарик", которое, хочется этого Петровскому или нет, но является объективной реальностью. Причем, как видим, процессы эти проходят в закрытом от журналистов режиме, а ответчиков туда даже не приглашают.

И третий путь – это попытка задвинуть "Нарика" в тень и лишний раз не "светить" его перед телекамерами. Об этом говорит отсутствие Петровского на интронизации Епифания, которая произошла 3 февраля.

Бизнесмен раньше посещал и менее значимые мероприятия, связанные с ПЦУ. И его появление на возведении Епифания на престол было бы логичным. Однако его там не было. Вывод напрашивается один – "Нарика" сильно попросили не приходить.

Поэтому скорее всего авторитетный бизнесмен из Днепра так и продолжит быть "тайным дипломатом церкви". Ведь с переводом своих духовных активов в "белое" поле у него пока серьезные проблемы.