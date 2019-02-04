Более половины украинцев - 52% опрошенных респондентов - выразили неготовность участвовать в акциях протеста накануне президентских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".

В то же время почти 40% украинцев готовы участвовать в акциях протеста по отстаиванию своих прав и интересов. Согласно представленным результатам опроса, 37% готовы протестовать в случае необходимости. Среди областей Украины самый высокий уровень протестности фиксируется на Галичине (56%), самый низкий - на Донбассе (25%). Наибольшую готовность выйти на протесты в случае необходимости выразили избиратели кандидата в президенты страны от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 55%, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового – 52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 48% и действующего президента Украины Петра Порошенко - 47%.

Наименьшую готовность к протестам отметили избиратели лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко (33%) и сопредседателя "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Юрия Бойко (31%).

Социологическое исследование проводилось с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения Крыма, Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

Как сообщала "Страна", 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Также стало известно, что украинцев больше всего волнует война на Донбассе, низкие зарплаты и высокая "коммуналка".