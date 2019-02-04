Эстония должна потребовать у России выплатить ущерб за советскую оккупацию. Такое заявление сделал министр юстиции страны Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда".

"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с преданностью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство",- заявил эстонский министр.

"Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которому Россия навсегда отказывается от своих привилегий по Эстонии, действительна и сейчас", - считает Рейнсалу.

По его словам, Тартуский мир - это не просто "какой-то исторический вопрос". "До сих пор конституционно действует определенная в Тартуском мирном договоре линия государственной границы, до заключения между странами других договоренностей. В то же время, недавно были озвучены вопросы, вызывающие беспокойство по поводу правовой преемственности в связи с Тартуским мирным договором", - заявил министр.

"Во-первых, вопрос о правах потомков оптантов (лицо, имеющее право выбрать другое гражданство, имеющее право на оптацию - прим. ред.). Право на оптацию получалось по мирному договору. Однако вопрос абхазских эстонцев до сих пор не решен", - заявил Рейнсалу и призвал к "здоровому толкованию" Тартуского мирного договора.

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть избирательной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его преемник Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный им ущерб", - считает Рейнсалу.

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