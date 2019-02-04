Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после своей отставки не спешит снова вернуться в мир большого футбола, и пока путешествует по Европе в качестве VIP-гостя. Так, например, он приехал в Россию, где сегодня, 4 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Авангард - СКА.

Знаменитый футбольный тренер проведет стартовое вбрасывание шайбы. И пока оба клуба официально не подтверждают этого, для всех миссия Моуринью уже секрет Полишенеля.

Официальный Twitter омского Авангарда уже опубликовал фото Жозе Моуринью перед входом во Дворец спорта.

Фото: twitter.com/hcavangardomsk

Матч Авангард - СКА пройдет на "Балашиха-Арена" сегодня вечером, начало - в 18.30 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщала, за сколько миллионов Манчестер Юнайтед откупился от Жозе Моуринью.