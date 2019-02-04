Экс-тренер Манчестер Юнайтед приехал в Россию, чтобы вбросить шайбу на матче КХЛ
Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после своей отставки не спешит снова вернуться в мир большого футбола, и пока путешествует по Европе в качестве VIP-гостя. Так, например, он приехал в Россию, где сегодня, 4 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Авангард - СКА.
Знаменитый футбольный тренер проведет стартовое вбрасывание шайбы. И пока оба клуба официально не подтверждают этого, для всех миссия Моуринью уже секрет Полишенеля.
Официальный Twitter омского Авангарда уже опубликовал фото Жозе Моуринью перед входом во Дворец спорта.
Фото: twitter.com/hcavangardomsk
Матч Авангард - СКА пройдет на "Балашиха-Арена" сегодня вечером, начало - в 18.30 по киевскому времени.
Ранее "Страна" сообщала, за сколько миллионов Манчестер Юнайтед откупился от Жозе Моуринью.