В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9524, который нацелен исключить участие наблюдателей из России на президентских и парламентских выборах в Украине. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах", - написала Ирина Геращенко. Она поблагодарила за инициативу представителя президента в парламенте, нардепа от БПП Ирину Луценко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, Верховная Рада Украины установила, что президентские выборы состоятся 31 марта 2019 (31 декабря началась президентская избирательная компания). Парламентские выборы должны состояться в октябре следующего года.

Ранее ЦИК напомнила международным организациям, которые пошлют наблюдателей на выборы, что Россия - агрессор. Также глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что в Украине не станут регистрировать российских наблюдателей на президентских выборах.