Экс-прокурор Запорожской области Александр Шацкий подал жалобу в Квалифиционно-дисциплинарную комиссию прокуратуры с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности генпрокурора Юрия Луценко за агитацию в поддержку президента Петра Порошенко на форуме в Киеве. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на копию жалобы, которая имеется в распоряжении редакции.

В жалобе указывается о нарушении генеральным прокурором принципа политической нейтральности в связи с его участием 28 января в политическом мероприятии - форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", участники которого фактически выразили публичную поддержку Порошенко относительно его участия в предстоящих выборах Президента.

"... Луценко Ю.В., действуя умышленно, понимая, что занимаемая им должность запрещает участие в политической агитации, сознательно пренебрегая требованиями действующего законодательства, на основании пренебрежительного и высокомерного отношения к законам Украины, осуществляя фактически политическую деятельность в интересах Порошенко, используя свое служебное положение, выступил во время указанного форума с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в президенты", - отмечается в дисциплинарной жалобе.

Также в документе указано, что неподобающее поведение Луценко заключается в совершении действий, порочащих звание прокурора, что может вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, а также в неподкупности органов прокуратуры.

Автор жалобы считает, что Луценко грубо нарушил правила прокурорской этики. Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров устанавливает, что профессиональная деятельность прокуроров основывается в том числе на принципах политической нейтральности.

Прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках и привлекать к ним подчиненных сотрудников, а также публично демонстрировать свои политические убеждения.

Согласно части 1 ст.49 закона "О прокуратуре", на прокурора могут быть наложены в частности такие дисциплинарные взыскания, как выговор, увольнение и тому подобное.

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