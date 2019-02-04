В матче 1/16 Лиги Европы против греческого Олимпиакоса киевскому Динамо точно не поможет хорватский легионер, защитник Йосип Пиварич. Сегодня, 4 февраля, он был прооперирован в Загребе, в клинике Святой Катерины.

Фото из больницы сам вице-чемпион мира выложил в своем Instagram.

Судя по времени указанному здесь, операция Пиварича прошла минут за 30-40, фото: instagram.com

Йосип Пиварич уже совершенно точно не сыграет за "бело-синих" до окончания сезона. Напомним, что травму он получил в недавнем спарринге с пражской Спартой. Йосип Пиварич повредил передние крестообразные связки колена и ему понадобилась срочная артроскопия.

Ранее " Страна" сообщала, что "шпионы" Динамо привезли Хацкевичу из Греции информацию про Олимпиакос перед матчем 1/16 Лиги Европы.





