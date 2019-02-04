Сегодня, 4 февраля, в Верховном суде рассматривают ходатайство о подсудности дела Надежды Савченко и Владимира Рубана, которое адвокат подал 1 февраля. Об этом сообщает "Страна".

На заседании адвокаты Савченко заявили отвод судьям после заявления генрокурора Юрия Луценко о переносе суда в Чернигов. Это, по мнению правозащитников, может свидетельствовать о заангажированности суда. Но суд отказал в отводе, аргументировав заявление недостаточно мотивированным.

Впрочем, председательствующая в коллегии судей Алла Макаровец лично взяла самоотвод, якобы с целью исключить убеждения кого-либо в заангажированности суда.

Алла Макаровец. Фото: Страна.ua

После обсуждения самоотвода судьи, адвокаты поддержали решение Макаровец. Прокурор, напротив, считает, что в заявление о самоотводе стоит отказать. Сейчас судьи находятся в совещательной комнате, где решают вопрос с самоотводом.

Спустя время становится известно о том, что самоотвод Макаровец приняли.

Ранее стало известно, что подготовительное судебное заседание по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана состоится в среду, 6 февраля, в Славянском суде Донецкой области.

Напомним, ранее прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из Славянска в Чернигов. Адвокат обвиняемых Рыбин заявил, что он будет просить суд, чтобы дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Также мы писали, что, по версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".